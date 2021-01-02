Эксперт перечислил правила составления паролей для учетных записей

Чтобы интернет-пароль был по-настоящему надежным, он должен состоять из 12-14 символов, не складывающихся в слова. Кроме того, для разных учетных записей пароли должны быть разными. Правила составления паролей в беседе с РИА Новости перечислил ведущий эксперт направления «Информационная безопасность» IT-компании «Крок» Евгений Дружинин.

«Минимальной длины пароля, с которой все согласны, нет, но, как правило, следует выбирать пароли длиной не менее 12-14 символов. Более длинный пароль был бы еще лучше», — подчеркнул специалист. Дружинин отметил, что в пароль следует включать строчные, заглавные буквы и цифры.

Он также пояснил, почему для разных площадок, содержащих конфиденциальные данные, нужно использовать разные пароли. В противном случае мошенники, взломавшие один из аккаунтов, получат доступ и к остальным.

«Чтобы запомнить длинные и сложные пароли, возможно придумывать в виде пароля кириллические слова, записанные с латинской раскладкой. Обязательно используйте многофакторную аутентификацию и распознавание отпечатков пальцев», — посоветовал эксперт.

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