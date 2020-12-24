Данные десятков тысяч водителей «Яндекса» рассекретили и слили в сеть

В сеть утекли данные десятков тысяч водителей «Яндекс.Go». Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По данным источника, в интернете можно найти большую таблицу, в которой обозначены фамилии, имена и отчества водителей, их номера телефонов и госномера машин. Кроме того, в документе есть информация о моделях автомобилей, их цветах, названиях таксопарков и подключенных тарифах. Всего в таблице почти 23,5 тысячи строчек.

Авторы канала проверили рассекреченную базу данных на актуальность, пообщавшись с некоторыми водителями из списка. Несколько из них признались, что действительно были таксистами в «Яндекс.Go», но в настоящее время уже не работают там. Также выяснилось, что часть телефонов из документа больше не обслуживаются.

Readovka со ссылкой на эксперта в области информационной безопасности отметила, что слитая база датируется 2019 годом. Часть опубликованных данных также попала в другие подборки, которые продаются в соседних странах.