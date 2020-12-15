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Twitter оштрафовали на 450 тысяч евро за утечку данных пользователей

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Фото: Robert Galbraith / Reuters

Ирландская комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) оштрафовала компанию Twitter за недостаточно быстрое обнародование информации об утечке пользовательских данных. Как сообщает «Интерфакс», популярной соцсети придется заплатить 450 тысяч евро.

По данным издания, вынесенный штраф стал первой санкцией, наложенной на Twitter, после того как в 2018 году вступил в силу Общий регламент о защите данных (GDPR) Евросоюза. В данный момент комиссия по защите данных рассматривает более 20 дел о работе американских IT-корпораций в Европе.

Об утечке данных пользователей Twitter также стало известно в январе 2019 года. В Twitter заявили, что случайно использовали эти данные, чтобы рекламодатели могли сопоставлять людей со своими маркетинговыми списками. В компании заверили, что не передавали личные данные третьим лицам и что проблема была устранена еще в сентябре 2018 года.

В августе 2020 года Федеральная торговая комиссия США обвинила Twitter в использовании данных пользователей для рекламы и направила компании проект исковой жалобы. В документе сообщается, что в Twitter с 2013 по 2019 год для рекламы использовались телефонные номера и адреса электронной почты пользователей соцсети.

Twitter инкриминируется нарушение соглашения о неразглашении личных данных от 2011 года. Компания не имеет права вводить пользователей в заблуждение относительно того, как защищаются безопасность, неприкосновенность и конфиденциальность информации, которые предназначены не для широкого круга.

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