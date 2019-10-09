Популярная соцсеть «случайно» слила личные данные пользователей

Социальная сеть Twitter допустила утечку телефонных номеров и электронных адресов своих пользователей. Как утверждается в официальном блоге компании, личные данные микроблогеров «по ошибке» утекли в руки рекламодателей.

Слитые данные использовались для двухфакторной аутентификации, призванной обезопасить пользователей. В Twitter заявили, что случайно использовали эти данные, чтобы рекламодатели могли сопоставлять людей со своими маркетинговыми списками. Масштабы утечки не ясны.

В компании заверили, что персональные данные не передавались партнерам и другим третьим лицам. Администрация соцсети уточнила, что проблема была устранена еще 17 сентября.

«Нам очень жаль, что это произошло, и мы предпринимаем меры, чтобы такое не повторилось», — обратился Twitter к своим пользователям.

Летом Facebook была оштрафована на рекордные в истории США 5 миллиардов долларов за передачу личных данных 87 миллионов своих пользователей британской компании Cambridge Analytica, занимающейся политическим консалтингом. Как писали СМИ, специалисты Cambridge Analytica использовали персональную информацию в интересах предвыборной кампании Дональда Трампа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!