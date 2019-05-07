Facebook и Instagram удалили «сфокусированные на Украине» российские аккаунты

Почти 100 аккаунтов, сфокусированных на темах отношений России и Украины, были удалены из социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом говорится в обращении главы департамента кибербезопасности Facebook Натаниэла Глейшера.

Отмечается, что с удаленных страниц осуществлялись информационные атаки, которые исходили из России и были сосредоточены на распространении недостоверной информации об Украине. Всего было удалено 97 учетных записей, страниц и групп.

По данным Facebook, две обнаруженные акции не были связаны друг с другом, хоть и использовали похожую тактику.

«Мы постоянно работаем над обнаружением и прекращением этого вида деятельности, потому что не хотим, чтобы наши услуги использовались для манипулирования людьми», — говорится в сообщении.

В апреле Московский мировой суд оштрафовал социальную сеть Facebook на три тысячи рублей за то, что компания не предоставила сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными пользователей страны.

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