Власти Москвы проверят информацию об утечке данных переболевших коронавирусом

Власти Москвы проверят информацию об утечке персональных данных жителей города, переболевших коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщили, что в открытом доступе оказались данные нескольких сотен тысяч москвичей, которые были заражены коронавирусом. Утверждалось, что в сети оказались их имена, адреса, а также медицинская информация, в частности, сведения о течении болезни и анализах.

Кроме того, в сети могли оказаться сведения о серверах 1С, ключи для входа в систему учета больных COVID-19 и информация из закрытых чатов сотрудников больниц.