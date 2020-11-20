В Общественной палате обсудили меры по защите персональных данных в сети

В Общественной палате (ОП) России обсудили меры по защите персональных данных граждан в сети. Модератор дискуссии — член ОП, декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов, предложил, в частности, высказаться о внесенном в Госдуму законопроекте о введении ответственности сервисов и юрлиц, которые собирают и хранят данные пользователей. Мнения участников обсуждения приведены на сайте Общественной палаты.

По словам Виноградова, пандемия стала катализатором цифровизации, и персональные данные, оказавшиеся в сети, зачастую используются некорректно. «Предположительно до 30 процентов такого некорректного использования связано с тем, что персональные данные похищаются, и виной тому безответственные или даже корыстные сотрудники компаний, которым мы эти данные доверяем», — заявил специалист.

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская подчеркнула, что, с учетом внесенных в Конституцию поправок, оборот данных теперь в ведении государства наряду с обороной и безопасностью. По ее мнению, ответственность за распространение персональных данных должны лично нести те, кто получают к ним доступ, при этом сами данные необходимо обезличивать.

В дискуссии принял участие и депутат Госдумы, автор законопроекта «Об общедоступных персональных данных» Антон Горелкин. Он рассказал, что в случае принятия его предложений, сервисы должны будут предоставить пользователям возможность при желании отозвать разрешение на использование данных. Если юридические лица не выполнят требование, на них будет наложен штраф. «Эта схема гораздо проще и понятнее, чем перспектива судебного процесса или полицейского следствия», — пояснил он.

Инициативу поддержала член комиссии ОП России по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Евгения Дмитриева. Однако она отметила, что для работы такого закона необходимо также развивать цифровую грамотность людей.

Советник заместителя председателя Госдумы Илья Костунов предложил рассмотреть в России европейскую систему ответственности за утечку данных. В ЕС компании, распространяющие персональные данные, штрафуются на сумму, соответствующую четырем процентам от ежегодного оборота компании.