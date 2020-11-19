В Общественной палате призвали усилить меры по борьбе с травлей в сети

Около 12 миллионов россиян состоят в сообществах, посвященных кибербуллингу, 2,5 миллиона из них — дети и подростки. Об этом заявила член комиссии Общественной палаты (ОП) России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина на круглом столе «Клевета и буллинг: почему россияне не могут чувствовать себя в безопасности». Слова ее и других участников встречи приведены на сайте ОП.

Мизулина подчеркнула, что каждый второй подросток в стране находится под влиянием деструктивного воздействия в соцсетях, и в первую очередь с проблемой травли сталкиваются именно они. В возрасте от 11 до 16 лет эта проблема коснулась уже 72 процентов подростков, заявила член Комиссии. Лидерами же по хейту она обозначила Tik-Tok, Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, на последнем месте — соцсеть «ВКонтакте».

Решить эту проблему в ОП предложили, добавив в федеральный закон № 436 «О защите детей» к запрещенной информации шантаж, угрозы, клевету, оскорбления или иные сведения, унижающие ребенка.

Секретарь Общественной палаты Лидия Михеева обратила внимание, что в действующей редакции гражданского законодательства говорится о том, что любой человек, столкнувшийся в интернете с порочащими его сведениями, вправе требовать удаления и опровержения информации. Однако возникает сложность с определением личности обидчика, скрывающегося за ником. И задача — выработать предложения для решения этой проблемы, чтобы защитить частную жизнь человека.

Директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников в свою очередь предложил ввести в школах уроки цифровой грамотности, рассказывать про информационную гигиену, информационную безопасность. «Этому же необходимо обучать родителей, которые должны объяснять детям, как вести себя в интернете», — подчеркнул он.

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов посчитал нужным расширить полномочия Роскомнадзора, который не может ничего сделать без решения суда. «Необходима возможность досудебной блокировки», — утверждает он.

Как отметил по окончании дискуссии модератор встречи — первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, обсуждения с привлечением самого широкого спектра экспертов должны в итоге привести ко вполне ощутимым и важным изменениям в законодательстве.