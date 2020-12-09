Утечка данных переболевших коронавирусом подтвердилась

Власти Москвы подтвердили утечку данных граждан, переболевших коронавирусом. Комментарий главы департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко опубликован в Telegram-канале московского оперштаба.

«Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам», — сообщил он. Чиновник не уточнил, как именно это произошло и причину, почему работники так поступили.

По словам Лысенко, проверка не выявила взломов и какого-либо иного вмешательства в системы правительства Москвы. Глава департамента подчеркнул, что по результатам расследования будут приняты меры.

Ранее СМИ сообщали, что в открытом доступе оказались данные нескольких сотен тысяч москвичей, которые были заражены коронавирусом. Утверждалось, что в сети появились имена, адреса, а также медицинская информация жителей столицы.

Также говорилось о возможном появлении в интернете и сведений о серверах 1С, ключах для входа в систему учета больных COVID-19, информации из закрытых чатов работников больниц.