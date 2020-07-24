Россияне отказались верить в защищенность своих персональных данных

Менее половины людей в мире верят в то, что компании защищают конфиденциальность их персональных данных. Об этом свидетельствуют данные опроса международной коммуникационной группы Dentsu Aegis Network.

При этом в России этот показатель оказался самым низким в сравнении с другими странами-участницами исследования. Только 19 процентов россиян считают, что их персональные данные, которые они передают компаниям, защищены.

80 процентов опрошенных как в России, так и в других странах признались, что могут отказаться от услуг организации, если им станет известно о неэтичном использовании персональных данных.

Участники опроса также оказались не готовы к тому, что компании будут использовать их базовую информацию, например, адрес электронной почты: против высказались 55 процентов опрошенных. 21 процент согласился делить информацией о просмотренных страницах, 17 процентов — сведениями из профилей в соцсетях.

Многие подчеркнули, что отказываются от просмотра рекламы. В частности, 25 процентов опрошенных установили блокировщик рекламы. В России этот показатель оказался выше — 33 процента.

«Чем больше мы будем использовать технологии, чтобы следить за здоровьем, работать, быть на связи с близкими и развлекаться, тем быстрее будет расти объем шеринга персональных данных. Однако мы остаемся оптимистами: несмотря на общий уровень обеспокоенности, потребители ценят роль и вклад технологий в улучшение качества жизни и решение социальных проблем», — подчеркнула директор по развитию продуктов подразделения Research and development (R&D) Наталья Кузьмина.