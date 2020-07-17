Хакеры научились удаленно поджигать смартфоны

Злоумышленники научились удаленно взламывать и поджигать зарядные устройства телефонов. Об этом сообщает издание cnTechPost со ссылкой на исследование Tencent Security Xuanwu Lab.

Названная специалистами уязвимость получила название BadPower. С помощью нее хакеры могут удаленно подключиться практически к любому смартфону, поддерживающему быструю зарядку, обойдя программную защиту девайса. В отличие от многих других уязвимостей, BadPower связана не с кражей персональных данных, а с физической атакой на телефон. Злоумышленники могут атаковать находящийся на зарядке аппарат и вызвать подачу избыточной мощности на аккумулятор. В результате чего может произойти перегрев и возгорание смартфона.

Специалисты протестировали 35 зарядных устройств с поддержкой быстрой зарядки восьми разных брендов и выяснили, что уязвимости подвержены 18 аксессуаров. Для защиты от BadPower эксперты рекомендовали регулярно обновлять программное обеспечение смартфонов и, по возможности, не использовать чужие зарядные устройства.

Ранее эксперты заявили об опасности возгорания смартфонов в жаркий летний период. Специалист Дмитрий Рябинин рассказал, что проблемы с гаджетами могут быть вызваны резкими перепадами температуры. Повышенный нагрев телефона возможен как в условиях высокой температуры воздуха, так и при использовании ресурсоемких приложений.