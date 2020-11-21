Эксперт раскрыл способ узнать номер телефона через интернет

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в беседе с агентством «Прайм» раскрыл способ узнать номер телефона через интернет.

Он заметил, что возможностей для этого немало — начиная от периодически случающейся утечки информации и до личных данных, которые пользователи о себе указывают сами в социальных сетях и на сайтах. «Это возможно благодаря поиску по номеру телефона», — пояснил эксперт.

По его словам, даже если отключить эту функцию, но использовать одну и ту же фотографию профиля в мессенджере и социальных сетях, элементарный поиск по картинке в поисковике приведет злоумышленников на публичную страницу.

В случае, если информация в социальных сетях находится в свободном доступе, каждый может узнать персональные данные вплоть до места жительства, работы или учебы. Также злоумышленники могут выяснить круг общения и даже маршрут ежедневных поездок.

Для того, чтобы усложнить задачу, стоит разделять номера телефонов для важных и не очень важных аккаунтов. Так, банковские приложения не должны быть привязаны к общедоступному номеру, который пользователь оставляет на сайте. Также специалист рекомендует убрать фотографии и личную информацию в мессенджерах, а поиск аккаунта в соцсетях по номеру телефона — запретить.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что номер телефона дает мошенникам больше личной информации, чем может показаться. Так, они могут выяснить имя и паспортные данные, а уже по ним выяснить, владеет ли человек недвижимостью или автомобилями, следовательно, оценить уровень благосостояния потенциальной жертвы.