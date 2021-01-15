СК оценил рост киберпреступности в России

Руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК России Константин Комарда оценил рост киберпреступности в стране в ходе интервью ТАСС.

По словам Комарды, с 2013 года уровень киберпреступности в России возрос более чем в 20 раз и продолжает увеличиваться на данный момент. «Сегодня каждое седьмое преступление в России совершается с помощью информационных технологий или в киберпространстве», — предупредил он.

В октябре прошлого года сообщалось, что число преступлений, связанных с банковскими картами, в России увеличилось на 500 процентов с начала 2020 года. Как указывал глава МВД Владимир Колокольцев, рост киберпреступности можно объяснить двумя факторами: доверчивостью граждан, а также брешью в безопасности банковских систем и утечкой личных данных клиентов.