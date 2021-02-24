«Яндекс» заставят отказаться от «колдунщиков»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается заставить «Яндекс» отказаться от практики использования «колдунщиков» в борьбе с конкурентами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Речь идет о политике, которую проводит поисковый сервис компании. В своей выдаче он регулярно устанавливает приоритет для других сервисов «Яндекса», отдавая им предпочтение перед конкурентами.

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Среди таких сервисов «Яндекс.Вертикали» (включает «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работу»), «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Медиасервисы», а также «Кинопоиск». Все они отображаются в результатах выдачи в виде интерактивных виджетов, расположенных между рекламными слотами и органической выдачей. Такие виджеты часто называют «колдунщиками».

Такую практику ФАС сочла нарушением антимонопольного законодательства и предписала «Яндексу» прекратить ее. Кроме того, компания должна раскрыть собственные алгоритмы продвижения ссылок и привлечения внимания пользователей.

Требования госоргана должны быть исполнены в течение ближайшего месяца, на протяжении которого «Яндекс» должен регулярно информировать ФАС о ходе исполнения предписаний. В противном случае в отношении него может быть возбуждено дело.