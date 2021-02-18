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В работе «Яндекса» произошел сбой

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В работе «Яндекса» зафиксирован сбой. Как сообщается на сайте Downdetector, его пик пришелся на 13:24. Многие пользователи пожалуются на некорректную работу сайта «Яндекса», а также почтового сервиса и «Яндекс.Такси».

Как следует из предоставленной на интерактивной карте сбоев информации, проблемы были зафиксированы только на территории России. Большинство проблем наблюдаются у пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Прошлый сбой был зарегистрирован 8 февраля. Тогда юзеры также сообщали о некорректной работе сайта-поисковика, почтового сервиса «Яндекса», а также «Яндекс.Такси» и сервиса ЮMoney. У части пользователей сервисы не работали на смартфонах. Тогда проблемы с доступом фиксировали в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

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