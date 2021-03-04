В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Пользователи сети пожаловались на сбои в работе «Яндекса». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который зафиксировал некорректную работу сервисов 4 марта.

Судя по многочисленным отзывам, неполадки начались примерно в 16:30 по московскому времени. Большая часть юзеров отмечает, что не может зайти в фирменный почтовый сервис. Другие также пожаловались на то, что у них не открывается главный сайт «Яндекса». «Живая карта» показывает, что со сбоем столкнулись россияне. Сильнее всего пострадали жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также некоторых городов Сибири.

Предыдущий сбой «Яндекса» произошел 18 февраля. Тогда многие пользователи пожаловались на некорректную работу сайта, а также почтового сервиса и «Яндекс.Такси».

«Яндекс» — крупнейший поисковик России, компания также предоставляет в том числе услуги онлайн-заказа такси, каршеринга, доставки еды. Имеет версии приложений своих сервисов для iOS и Android. Часть возможностей были объединены в один суперапп под названием «Яндекс Go».