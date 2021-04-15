США заподозрили в намерении ударить санкциями по российскому суверенному долгу

Новые антироссийские санкции США могут включать ограничения, связанные с российским суверенным долгом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник агентства уточнил, что Вашингтон объявит о новом обширном пакете рестрикций в четверг.

Ранее Bloomberg сообщило, что США вышлют из страны десять российских дипломатов и введут новые санкции против физических и юридических лиц из России. Как стало известно, ограничения будут наложены на 20 российских организаций и 12 россиян, в том числе представителей правительства и разведки. Такие меры станут ответом на предполагаемое вмешательство России в выборы президента США и приписываемые ей хакерские атаки через программное обеспечение фирмы SolarWinds.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил возможность отключения России от международных платежных систем. По его словам, такая вероятность существует, поскольку введение санкций в отношении России является «достаточно непредсказуемым процессом». При этом Песков выразил уверенность, что в случае такого развития событий россияне смогут пользоваться картами отечественной платежной системы «Мир», которая «уже достаточно окрепла».