Байден предложил Путину встретиться «в предстоящие недели»

Президент США Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться «в предстоящие недели». Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

Блинкен отметил, что Вашингтон предпочитает стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, что требует наличия открытых линий коммуникаций. Он подчеркнул, что так США смогут ясно говорить об их взглядах, политике и возражениях против действий России. По его словам, эта возможность важна, чтобы избегать просчетов.

Именно это можно было увидеть вчера, когда Байден позвонил Путину и предложил встретиться в предстоящие недели, резюмировал госсекретарь.

Ранее в Кремле оценили влияние возможных санкций США на встречу президента России и американского лидера. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о проработке встречи глав государств, отметил, что, если США введут новые санкции против Москвы, то это не будет соответствовать словам американского лидера о необходимости выстраивания стабильных отношений.

Во вторник, 13 апреля, Байден позвонил Путину и предложил провести встречу на территории третьей страны. Ожидается, что в ходе встречи лидеры стран обсудят все актуальные вопросы, касающиеся отношений государств. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки отмечала, что саммит может состояться предстоящим летом.