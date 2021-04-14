В Белом доме назвали конструктивным разговор Байдена и Путина

Разговор президента США Джозефа Байдена и российского президента Владимира Путина оценили в Белом доме. Правительство США назвало разговор конструктивным и рассказало о его целях с американской стороны, передает информационное агентство Reuters.

«У президента Байдена состоялся вчера конструктивный разговор с Владимиром Путиным», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Сообщается, что американский лидер хотел донести до главы РФ, что активность России неизбежно будет «иметь последствия».

Ранее телефонный звонок американского президента оценили в Кремле: там отметили, что разговор был достаточно продолжительным и деловым.

Во вторник, 13 апреля, Байден позвонил Путину и предложил провести встречу в ближайшие месяцы на территории третьей страны. Ожидается, что в ходе встречи лидеры стран обсудят все актуальные вопросы, касающиеся отношений государств. По словам пресс-секретаря президента США Джен Псаки, саммит может состояться предстоящим летом.