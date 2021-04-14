Кремль оценил разговор Путина с Байденом

Тон телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который состоялся 13 апреля, был деловым. Такую оценку озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в среду, 14 апреля.

Беседа двух лидеров была достаточно продолжительной, отметил он.

Песков также добавил, что считает преждевременным сейчас говорить о деталях возможной встречи Путина и Байдена. По его словам, темы и возможные места встречи будут обсуждаться по дипломатическим каналам.

Кремль по-прежнему изучает приглашение США Путину об участии в онлайн-саммите по климату, уточнил Песков.

Ранее в среду в МИД России сообщили, что делают свою часть работы по подготовке встречи президентов России и США. В ведомстве уточнили, что организация встречи лидеров двух стран находится в компетенции администрации президента.

13 апреля Владимир Путин пообщался по телефону с Джо Байденом. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. В частности, российский лидер изложил американскому коллеге подходы к политическому урегулированию на Украине. Стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал главным итогом телефонного разговора президентов готовность сторон к диалогу.