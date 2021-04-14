Косачев назвал главный итог телефонного разговора Путина и Байдена

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал главным итогом телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена готовность сторон к диалогу. Об этом сообщается в Telegram-канале «СанатИнформ».

По его словам, лидеры двух стран продемонстрировали готовность обсуждать все накопившиеся вопросы, «желание расчистить, насколько возможно, двустороннюю повестку дня, чтобы не создавать помех в совместной работе, и фиксация разногласий, но без их драматизации».

Комментируя возможность личной встречи глав двух государств, Косачев отметил, что предстоит труднейшая работа. Он заявил, что не следует преуменьшать проблемы, которые существуют в отношениях РФ и США. При этом существование форматов для их обсуждения — «это уже немало».

13 апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена. Президент России, в частности, изложил американскому коллеге подходы к политическому урегулированию на Украине. С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности.