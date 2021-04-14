Украина оценила звонок Байдена Путину

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица оценил звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает Obozrevatel.

Байден высказался об эскалации в Донбассе, поэтому Киеву важно, чтобы США и Россия продолжили контакты, заявил Кислица. «Иначе ситуация была бы тупиковая», — отметил дипломат.

По его мнению, Байден пока не готов принять Путина в Вашингтоне или приехать в Москву, поэтому встреча возможна на полях международного мероприятия или на «нейтральной территории».

«Ей будет предшествовать длительная подготовка по ее содержательному наполнению. Не думаю, что Вашингтону интересны экспромты», — добавил Кислица.

13 апреля состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Кремль сообщил, что инициатором была американская сторона. Президент США предложил российскому коллеге встретиться.