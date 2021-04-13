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Байден предложил Путину встретиться

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться. Такое предложение он озвучил в ходе телефонного разговора с президентом России, сообщается на сайте Белого дома во вторник, 13 апреля.

Как следует из сообщения, американский лидер захотел провести встречу с Путиным в ближайшие месяцы на территории третьей страны. В ходе нее стороны планируют обсудить все вопросы, актуальные для отношений двух стран в настоящее время.

Кроме того, во время беседы Байден выразил свою обеспокоенность относительно усиления военного присутствия России в Крыму и у границы с Украиной. Он также подчеркнул, что США продолжат твердо отстаивать свои интересы в ответ на российские кибератаки и вмешательство в выборы.

В то же время президент США отметил, что по-прежнему надеется построить «стабильные и предсказуемые» отношения с Россией.

11 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Москва продолжит «агрессивные и безответственные» действия, Байдену придется «сдержать свое слово» и заставить Россию «расплатиться». По его словам, Вашингтон серьезно обеспокоен действиями России на границе с Украиной, где сейчас сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

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