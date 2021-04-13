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Кремль раскрыл детали разговора Путина с Байденом

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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом состоялся по инициативе американской стороны. О деталях беседы лидеров двух стран сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Байден подтвердил приглашение Путину принять участие в Климатическом саммите, который состоится в режиме видеоконференции. Кроме того, обе стороны заявили о готовности продолжить диалог по глобальной безопасности.

В ходе разговора об обеспечении стратегической безопасности, контроле над вооружениями, ситуации в Афганистане и глобальном изменении климата Байден предложил подумать о личной встрече на высшем уровне.

Стороны также обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису. Путин со своей стороны изложил подходы к урегулированию, которые базируются на минском «Комплексе мер».

О разговоре Путина с Байденом ранее сообщил Белый дом. Отмечалось, что американский лидер захотел провести встречу с российским коллегой в ближайшие месяцы на территории третьей страны. В ходе нее стороны планируют обсудить все вопросы, актуальные для отношений двух стран в настоящее время.

Президент США отметил, что по-прежнему надеется построить «стабильные и предсказуемые» отношения с Россией.

Предыстория: Байден предложил Путину встретиться
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