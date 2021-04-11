Госсекретарь США обеспокоился действиями России и напомнил о последствиях

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC заявил, что серьезно обеспокоен действиями России на границе с Украиной. По его словам, сейчас там сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года.

Блинкен пояснил, что из-за этой ситуации США поддерживают очень тесные контакты и координацию со своими союзниками и партнерами в Европе. «Все разделяют эту озабоченность», — добавил он.

Глава Госдепа также напомнил о последствиях «агрессивных и безответственных» действий Москвы. Если они продолжатся, то президент США Джо Байден «сдержит свое слово», подчеркнул Блинкен.

Ранее в апреле стало известно о планах госсекретаря США встретиться партнерами по НАТО на фоне утверждений о наращивании Россией «военной активности». Также в Брюсселе будет находиться министр обороны Штатов Ллойд Остин — он проведет переговоры с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

В конце марта Блинкен рассказал, что в Вашингтоне близки к завершению своего обзора «враждебных» действий России и намерены принять серьезные меры. По его словам, в США видят различные примеры российской агрессии — хакерские атаки, вмешательство в выборы, применение химического оружия.