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США и Британия обсудили обстановку на российско-украинской границе

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Al Drago / Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в телефонном разговоре обсудили обстановку на российско-украинской границе. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства США.

Отмечается, что госсекретарь и министр подтвердили свою поддержку Украине и подчеркнули «необходимость немедленного прекращения Москвой (...) подстрекательской риторики». Кроме того, Блинкен выразил соболезнования по поводу смерти принца Филиппа и обсудил с Раабом Афганистан.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия не вела и не планирует контакты с США по Украине на уровне глав МИД и Минобороны.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Киев обвиняет Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, российская сторона отвергает эти заявления.

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