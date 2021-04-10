В России насчитали на Украине 500 готовых к войне танков

Украина располагает сотнями готовых к войне танков, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков, ссылаясь на открытые источники.

«Для ведения боев Киев может задействовать до 450–500 танков — в основном Т-64 и Т-72, а также некоторое количество новейших украинской разработки на базе того же Т-64. Из этих танков с учетом особенностей театра предстоящих боевых действий до 300-320 могут быть направлены против ДНР (непризнанная Донецкая народная республика — прим. «Ленты.ру»), а оставшиеся 150-180 — на Луганском направлении», — пишет автор.

Согласно публикации, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) насчитывается около 900 единиц различных боевых бронированных машин (ББМ), главным образом «БМП-1 и БМП-2, БМД-1 и БМД-2 советского производства, БТР-80 и более ранние модели, значительное количество МТ-ЛБ, а также БРДМ-2 различных модификаций». «Распределение этих ББМ можно ожидать примерно таким: 500–600 бросят на Донецк и до 300 – на Луганск», — говорится в статье.

Группировка артиллерии ВСУ, как пишет заместитель президента РАРАН, насчитывает до тысячи орудий, минометов и реактивных систем залпового огня (РСЗО), из которых «до 600-700 могут быть задействованы против ДНР, а остальные — ЛНР (непризнанная Луганская народная республика — прим. «Ленты.ру»)».

Военно-воздушные силы (ВВС) Украины, отмечается в публикации, насчитывают «14 Су-24, около 25 Су-25, 31 Су-27 и около 30 МиГ-29».

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Согласно Сивкову, ВСУ располагают современными «системами артиллерийской разведки иностранного производства (в частности, израильского), радикально повышающих возможности ведения контрбатарейной борьбы», и около 70 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) американского производства. «Шесть турецких БЛА Bayraktar TB2 особого влияния не окажут», — пишет автор.

По его же мнению, незначительным окажется и вклад Военно-морских сил (ВМС) Украины.

«Важнейшим фактором, способствующим устойчивости ДНР и ЛНР, является возможность оказания Россией открытой военной помощи этим республикам, подобно тому, как это произошло в Южной Осетии в 2008 году», — утверждает автор.

В апреле военный обозреватель Антон Лавров заверил, что средств противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности, имеющихся в распоряжении самопровозглашенных ДНР и ЛНР, достаточно для отпора ВВС Украины.