Средств противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности, имеющихся в распоряжении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), достаточно для отпора Военно-воздушным силам (ВВС) Украины, пишет в «Известиях» военный обозреватель Антон Лавров.

Действительно эффективным оружием Вооруженных сил (ВС) Украины автор называет шесть турецких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. «Это действительно эффективное оружие, но такого количества недостаточно, чтобы серьезно изменить расклад сил. Приобретение еще нескольких десятков таких дронов пока остается лишь в планах», — отмечает Лавров.

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По его мнению, подавляющее большинство образцов техники, которые Украина получила от зарубежных партнеров, «соответствует, а то и уступает уровню позднего СССР». «Основной разрыв в соотношении сил приходится не на танки и пушки, а на численность бойцов. Непризнанные республики радикально уступают своему противнику, что неудивительно, учитывая демографию», — пишет автор.

В июне 2020 года украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.

Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти данных ЗРПК российского производства.