Несуществующий российский авианосец «выдержал» удар реального американского

Распространение идеи единой платформы в создании боевой техники для Сухопутных войск в область военного судостроения может стать «революцией в развитии кораблестроения», пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков.

Таким образом эксперт отреагировал на «бум в деле проектирования» авианосцев и универсальных десантных кораблей (УДК), наблюдающийся в России. В частности, специалист обратил внимание на существование проекта «Варан», предлагаемого Невским проектно-конструкторским бюро (ПКБ), который, по мнению автора, предполагает создание «универсальной платформы для кораблей двух классов — УДК и легкого авианосца».

По мнению заместителя президента РАРАН, «учитывая относительно малое водоизмещение корабля и большую авиагруппу, места для ударного вооружения не останется», потому, «вероятнее всего, корабль оснастят только средствами самообороны». Согласно Сивкову, при неблагоприятных условиях противником «Варана» может оказаться реальный американский авианосец, удар которого российский корабль сможет выдержать посредством систем противовоздушной обороны (ПВО) — «коллективной обороны кораблей охранения и самообороны [российского легкого] авианосца».

Доктор военных наук уверен, что авиагруппа «Варана» вряд ли способна потопить американский авианосец типа Nimitz, однако окажется «вполне эффективной» против «близких по характеристикам авианосцев» Франции и Великобритании, а также японских эсминцев-вертолетоносцев.

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В январе американский журнал Forbes написал, что российские верфи до сих пор не оправились от постсоветского коллапса, в результате чего современная Россия строит не большие корабли, а гораздо меньшие фрегаты и корветы, а также подводные лодки.

Таким образом издание прокомментировало сообщение ТАСС, появившееся в том же месяце, посвященное проектам Невского ПКБ, в частности универсальному морскому кораблю (УМК) «Варан», способному вмещать 24 многоцелевых самолета, шесть вертолетов и до 20 беспилотных летательных аппаратов.

Реагируя на публикацию Forbes, бывший первый заместитель главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России, адмирал Игорь Касатонов заявил, что отсутствие строительства новых авианосцев в России связано с тем, что в этом нет необходимости, а не с тем, что страна неспособна создать такие корабли.