В США объяснили неспособность России построить авианосец

Российские верфи до сих пор не оправились от постсоветского коллапса, в результате чего современная Россия строит не большие корабли, а гораздо меньшие фрегаты и корветы, а также подводные лодки. Причины неспособности Москвы построить авианосец объяснили в статье, опубликованной в Forbes.

По мнению военного эксперта Павла Лузина, с которым поговорил американский журнал, главная проблема российской судостроительной отрасли заключается в отсутствии подходящих двигателей. «Российская промышленность до сих пор не может производить двигатели, достаточно мощные и эффективные для этих типов кораблей», — считает специалист.

Издание отмечает, что Россия не может купить необходимые силовые агрегаты у западных стран из-за санкций.

«Новый авианосец, вероятно, российская промышленность построить не в силах», — предполагает журнал.

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Таким образом Forbes прокомментировал январское сообщение ТАСС, посвященное проектам Невского проектно-конструкторского бюро (ПКБ), в частности универсальному морскому кораблю (УМК) «Варан», способному вмещать 24 многоцелевых самолета, шесть вертолетов и до 20 беспилотных летательных аппаратов. Издание отметило, что у России нет средств на реализацию данного проекта, а также подходящих беспилотников.

«Невское [ПКБ] мечтает вслух», — пишет журнал.

В январе издание The Drive написало, что России следует отказаться от своего единственного авианосца — «проклятого» «Адмирала Кузнецова», сосредоточившись на строительстве пары новых универсальных десантных кораблей (УДК).

6 июля 2020 года в России произвели закладку сразу шести боевых кораблей, в частности, в Керчи — УДК (вертолетоносцев) «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900 «Прибой».