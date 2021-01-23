Адмирал ответил на версию о неспособности России построить авианосец

Отсутствие строительства новых авианосцев в России связано с тем, что в этом нет необходимости, а не с тем, что страна неспособна создать такие корабли, считает бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, адмирал Игорь Касатонов. Так он ответил на статью американского журнала Forbes о постсоветском коллапсе в кораблестроении. Его слова приводит «Говорит Москва».

«Будет задача — построим все, что угодно, — сказал Касатонов. — Пока в этом нет необходимости, но потенциал в этом плане огромный. Пусть посмотрят на завод "Звезда" на Дальнем Востоке и там уточнят параметры. В этом плане простора сколько угодно».

Он считает, что подобные заявления носят скорее политический характер, чем производственно-экономический, в то время как в России с кораблестроением «все в порядке». «Самое главное — у нас [все] в порядке с конструкторской мыслью», — заключил Касатонов.

Ранее Forbes написал, что российские верфи до сих пор не оправились от постсоветского коллапса, в результате чего современная Россия строит не большие корабли, а гораздо меньшие фрегаты и корветы, а также подводные лодки. По мнению военного эксперта Павла Лузина, с которым поговорил американский журнал, главная проблема российской судостроительной отрасли заключается в отсутствии подходящих двигателей, а за границей их купить не получается из-за санкций.