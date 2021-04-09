В Госдепе объяснили слова Байдена о Путине «политическим прагматизмом»

В Госдепе объяснили слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине «политическим прагматизмом». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает The Washington Post.

Блинкен рассказал, что в своей политике в отношении России Байден четко видит две вещи. По его словам, с одной стороны, президенту необходимо привлекать Москву к ответственности за любые враждебные действия, а, с другой стороны, глава США остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал слова американского лидера о Владимире Путине возмутительными. «Это возмутительная, беспрецедентная риторика. Но за риторикой всегда нужно видеть реальные дела, а они начались задолго до этого интервью [Байдена], еще при администрации [экс-президентов] Барака Обамы и Дональда Трампа (...). Имею в виду последовательное разрушение всей инфраструктуры сдерживания в военно-политической и стратегической сфере», — заявил дипломат.

18 марта Путин, комментируя критику в свой адрес со стороны Байдена, сообщил, что готов провести открытый разговор в прямом эфире с президентом США. 22 марта американская сторона официально отклонила предложение главы России.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил грубое высказывание в адрес российского президента.