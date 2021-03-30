Песков оценил искренность пожелавшего здоровья Байдену Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты» ответил на вопрос об искренности президента России Владимира Путина, который пожелал здоровья своему американскому коллеге Джо Байдену.

По словам Пескова, пожелание Путина в ответ на оскорбительные слова Байдена было достаточно искренним. Он пояснил, что суть реакции президента России сводится к инициативе о разговоре, которая осталась без ответа со стороны американцев.

Песков также отметил, что сейчас главное — не дать отношениям двух стран скатываться дальше по наклонной. По его словам, с учетом нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях народам и России, и США было бы интересно оценить, о чем и как говорят президенты.

Ранее Песков говорил об однозначном нежелании Байдена наладить отношения с Россией. Он отметил, что в дальнейшем при взаимодействии с Вашингтоном Москва будет учитывать это обстоятельство. Поводом для данного заявления послужили критические высказывания Байдена в адрес российского коллеги.