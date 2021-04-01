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Лавров назвал слова Байдена о Путине возмутительными

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова американского лидера Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине возмутительными. Его цитирует РИА Новости.

«Это возмутительная, беспрецедентная риторика. Но за риторикой всегда нужно видеть реальные дела, а они начались задолго до этого интервью [Байдена], еще при администрации [экс-президентов] Барака Обамы и Дональда Трампа (...). Имею в виду последовательное разрушение всей инфраструктуры сдерживания в военно-политической и стратегической сфере», — заявил дипломат.

18 марта Путин, комментируя критику в свой адрес со стороны Байдена, сообщил, что готов провести открытый разговор в прямом эфире с президентом США. 22 марта американская сторона официально отклонила предложение главы России.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил нелицеприятное высказывание в адрес российского президента.

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