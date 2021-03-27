В Раде предупредили о риске войны на Украине из-за противостояния России и США

Депутат Верховной Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко предупредил о риске начала войны на Украине из-за противостояния России и США. Об этом он заявил в эфире канала «Перший Незалежний».

По его словам, мир стоит на пороге «огромного противостояния, нового витка холодной войны между США и теперь уже Россией и Китаем». «Горячей точкой, которой, я предполагаю, может стать Украина. Я имею в виду, здесь и так уже есть у нас конфликт, но он может развернуться в полномасштабную войну», — заявил Шевченко.

Политик считает, что обострение в Донбассе тоже может быть проявлением холодной войны. По его словам, Украина стала объектом «геополитической гегемонии больших стран».

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что нынешнее обострение отношений России и США угрожает интересам его страны. По словам дипломата, заявления президента США Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина увеличивают вероятность перехода переговоров двух лидеров на неформальный уровень.

18 марта президент России Владимир Путин, комментируя критику в свой адрес со стороны лидера США Джо Байдена, сообщил, что готов провести открытый разговор в прямом эфире с президентом США. В частности, он планировал обсудить с американским коллегой стратегическую стабильность, пандемию коронавируса и региональные конфликты.