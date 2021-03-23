Климкин рассказал о невыгодности для Украины вражды России и США

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что нынешнее обострение отношений России и США угрожает интересам его страны. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

По словам дипломата, заявления президента США Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина увеличивают вероятность перехода переговоров двух лидеров на неформальный уровень.

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«Своими словами Байден сильно сузил пространство для официальных переговоров и расширил пространство для неофициальных каналов коммуникации. Поэтому обсуждения будут в неофициальном формате. И в этих обсуждениях для нас места с большой вероятностью не найдется», — рассказал Климкин о невыгодности для Украины вражды между Россией и США.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило о тупике в отношениях с США. Поскольку Соединенные Штаты отклонили предложение провести разговор между Путиным и Байденом в прямом эфире, возможность найти выход из сложившейся ситуации упущена.

18 марта Путин, комментируя критику в свой адрес со стороны Байдена, сообщил, что готов провести открытый разговор в прямом эфире с президентом США. В частности, он планировал обсудить с американским коллегой стратегическую стабильность, пандемию коронавируса и региональные конфликты. После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский президент уже говорил с коллегой, и пока слишком занят для повторного разговора. Сам Байден проигнорировал вопрос о том, согласен ли он на разговор с Путиным.