Премьер Канады оценил реакцию Путина на слова Байдена

Президент России Владимир Путин вряд ли уделяет много внимания тому, что о нем думают западные страны. Такое мнение выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в связи с недавними высказываниями главы США Джо Байдена о российском лидере, передает France 24.

«Ему не слишком интересно, что о нем думает западный мир или Канада», — приводят журналисты слова Трюдо.

Он также заявил, что Путин «стоит за многими ужасными вещами», в числе которых — кибератаки на западные страны, и что российский лидер демонстрирует это своим поведением.

18 марта Путин, комментируя критику в свой адрес со стороны Байдена, сообщил, что готов провести открытый разговор в прямом эфире с президентом США. В частности, он планировал обсудить с американским коллегой стратегическую стабильность, пандемию коронавируса и региональные конфликты. При этом российский лидер отметил, что на выходных собирается в тайгу, и предложил провести переговоры с Байденом либо в пятницу, 19 марта, либо уже после своей поездки.

После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден уже говорил с Путиным, а 19 марта будет слишком занят, чтобы продолжить диалог в прямом эфире. 22 марта американская сторона официально отклонила предложение главы России.

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