Глава НАТО встал на сторону Украины в вопросе Донбасса

НАТО не меняло позиции с тех пор, как встало на сторону Украины в вопросе ее безопасности и территориальной целостности. Это касается и обострения в Донбассе, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Событие транслировал YouTube-канал Ruptly.

«Мы продолжаем призывать Россию прекратить поддержку боевиков на востоке Украины, вывести свои войска с территории Украины», — заявил глава НАТО.

Он заверил, что альянс поддерживает суверенитет украинского государства и не признает присоединение Крыма к РФ. Столтенберг также подчеркнул, что НАТО оказывает Украине значительную практическую поддержку — помимо прочего, укрепляет потенциал ее вооруженных сил.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена нарастить военную поддержку стране и способствовать ее скорейшему вступлению в НАТО.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

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