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Россия обвинила США в превращении Украины в «пороховую бочку»

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США наращивают объемы военной помощи Украине, тем самым сознательно превращая ее в «пороховую бочку». В этом Вашингтон обвинил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

Он отметил, что МИД РФ в очередной раз настаивает на том, чтобы страны НАТО, вместо демагогических рассуждений о защите суверенитета и территориальной целостности Украины, озаботились тем, как «обуздать воинственный дух своих клиентов в Киеве» и склонить их к выполнению Минских договоренностей.

Также Рябков пообещал, что РФ сделает все для обеспечения безопасности своих граждан в случае обострения на Украине. А ответственность за возможный конфликт в регионе целиком ляжет на Киев и его «западных кураторов», добавил замглавы МИД.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров задался вопросом о том, что американские корабли делают в Черном море. По его словам, их нахождение там фиксируется регулярно. «Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой», — добавил он.

В конце марта произошло очередное обострение конфликта в Донбассе. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. В связи с этим Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

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