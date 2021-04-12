Лавров объяснил нахождение российских войск около границы Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему российские войска сконцентрированы около границы Украины рядом с Донбассом. Его слова приводит «Интерфакс».

«Задаются вопросы, что делает Российская Федерация на границе с Украиной — ответ очень простой, мы там живем, это наша страна», — сказал Лавров.

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При этом глава внешнеполитического ведомства задался вопросом о том, что американские корабли делают в Черном море. По его словам, их нахождение там фиксируется регулярно. «Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой», — добавил он.

Лавров рассказал, что США постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории. Вопрос «зачем» пока остается без ответа, добавил он.

В Донбассе в конце марта началось очередное обострение ситуации. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.