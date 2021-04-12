Стало известно об обстреле Донецка из гранатометов

Вооруженные силы Украины начали обстрел пригорода Донецка. Об этом стало известно из сообщения мэра города Алексея Кулемзина, которое он опубликовал в своем Telgram-канале.

По его словам, обстрел поселка Александровка начался в 12:05. Он ведется из боевых машин пехоты (БМП) и станковых противотанковых гранатометов.

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Ранее 12 апреля в пресс-службе оперативно-тактической группировки «Север» сообщили о гибели военнослужащего. О случившемся Украина проинформировала представителей ОБСЕ.

До этого президент Украины Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Он захотел обсудить эскалацию конфликта в Донбассе.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.