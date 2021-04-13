МИД назвал США противником России

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал США противником России. Так он отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена по ситуации на Украине, слова российского дипломата приводит «Интерфакс».

Рябков отметил, что Москва не приемлет высказывания Вашингтона о некой «расплате» за ситуацию на Украине. По его словам, Россия продолжит отстаивать собственные интересы и интересы русскоязычного населения Донбасса, а подобные угрозы со стороны США лишь убеждают Москву в правильности выбранного курса. «США являются нашим противником, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене, других элементов в их подходе к нам мы не видим. Выводы такие», — подчеркнул Рябков.

Ранее Блинкен заявил о том, что если Москва продолжит «агрессивные и безответственные» действия, то президент США Джо Байден «сдержит свое слово» и заставит ее «расплатиться». По его словам, Вашингтон серьезно обеспокоен действиями России на границе с Украиной, где сейчас сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года.

В Донбассе в конце марта началось очередное обострение ситуации. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.