Россия посоветовала США держаться подальше от Крыма

Россия советует США держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, его слова приводит «Интерфакс».

Рябков подчеркнул, что американским военным кораблям «нечего делать» у российских берегов, и назвал их вход в Черное море «провокационным мероприятием». «Провокационное в прямом смысле слова: они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», — отметил российский дипломат.

О планах США направить военные корабли к границам России стало известно в четверг, 8 апреля. По данным CNN, Белый дом рассматривает возможность направить военные силы в Черное море в ближайшие несколько недель, чтобы поддержать Украину. Позже эту информацию подтвердили турецкие власти: Вашингтон уведомил их, что военные корабли пробудут в Черном море с 14-15 апреля до 4-5 мая. В Пентагоне заявили, что операции американских военных кораблей в Черном море и на всей территории Европейского командования носят рутинный характер.

В Донбассе в конце марта началось очередное обострение ситуации. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.