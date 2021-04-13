Мир
 
Последние новости
Захарова уличила CNN в попытке выдать украинские танки за российские
Названы сферы работы с самыми частыми премиями в России
В Windows появятся режимы для работы и развлечений
Доктора Мясникова удивил страх россиян перед прививкой от коронавируса
Актера из «Улиц разбитых фонарей» задержали после новых обвинений в педофилии
Квартиры в Москве перестали дорожать
Россияне раскрыли главные проблемы питания в отечественных поездах
Гражданина Украины задержали за подготовку россиянина в диверсанта
Алиев заявил о разговоре с Путиным про обломки «Искандеров» в Карабахе
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия посоветовала США держаться подальше от Крыма

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Рябков
Сергей Рябков
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Россия советует США держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, его слова приводит «Интерфакс».

Рябков подчеркнул, что американским военным кораблям «нечего делать» у российских берегов, и назвал их вход в Черное море «провокационным мероприятием». «Провокационное в прямом смысле слова: они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», — отметил российский дипломат.

О планах США направить военные корабли к границам России стало известно в четверг, 8 апреля. По данным CNN, Белый дом рассматривает возможность направить военные силы в Черное море в ближайшие несколько недель, чтобы поддержать Украину. Позже эту информацию подтвердили турецкие власти: Вашингтон уведомил их, что военные корабли пробудут в Черном море с 14-15 апреля до 4-5 мая. В Пентагоне заявили, что операции американских военных кораблей в Черном море и на всей территории Европейского командования носят рутинный характер.

В Донбассе в конце марта началось очередное обострение ситуации. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Пентагоне высказались о возможной отправке кораблей в Черное море
В МИД прокомментировали возможную отправку кораблей США в Черное море
Названы сроки пребывания кораблей США в Черном море