В МИД прокомментировали возможную отправку кораблей США в Черное море

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал возможную отправку военных кораблей США в Черное море. Об этом сообщает РИА Новости.

«Повышенная натовская [НАТО] активность в Черном море — это фактор, который осложняет ситуацию в сфере безопасности в черноморском регионе», — отметил Грушко.

Отвечая на вопрос о контактах России и Турции в связи с проходом американских кораблей в Черное море, дипломат подчеркнул, что «есть соответствующие механизмы оповещения».

Ранее замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что США в последние годы «не вылазят» из Черного моря и пытаются превратить его в «американское озеро». Депутат подчеркнул, что шансов на самом деле сделать это у Вашингтона нет из-за положений конвенции Монтре.

8 апреля поступили сообщения о том, что США захотели направить военные корабли к границам России. По информации CNN, Белый дом рассматривает возможность направить силы в Черное море в ближайшие несколько недель, чтобы поддержать Украину. Тем не менее в Пентагоне не подтвердили достоверность подобных сведений.