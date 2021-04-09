В Пентагоне высказались о возможной отправке кораблей в Черное море

Операции американских военных кораблей в Черном море и на всей территории Европейского командования носят рутинный характер, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это нормальное развитие событий для военнослужащих Соединенных Штатов, и мы, разумеется, координируем вхождение кораблей в Черное море с Турцией в рамках конвенции Монтрё», — отметил он.

При этом Кирби отказался говорить «о гипотетических или будущих операциях». Он также не стал комментировать сообщения СМИ о планах США направить два корабля через Босфор на следующей неделе. Представитель Пентагона добавил, что американские военные силы «будут плавать, летать и перемещаться по земле там, где это позволено».

Ранее замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что США в последние годы «не вылазят» из Черного моря и пытаются превратить его в «американское озеро». Депутат подчеркнул, что шансов сделать это у Вашингтона на самом деле нет из-за положений конвенции Монтре.

8 апреля поступили сообщения о том, что США захотели направить военные корабли к границам России. По информации CNN, Белый дом рассматривает возможность направить силы в Черное море в ближайшие несколько недель, чтобы поддержать Украину.