Украина захотела поддержки от других стран в случае обострения в Донбассе

Украина захотела поддержки от других стран в случае вооруженного обострения ситуации в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV. Отрывок его выступления опубликован на странице передачи «Свобода слова на ICTV» в Facebook.

«Мы все должны понимать, что, не дай бог, может настать фаза, когда выражения обеспокоенности и вербальных призывов к России будет недостаточно. Поэтому уже сейчас надо говорить о том, какой на практике может быть поддержка Украины в случае масштабного вооруженного обострения», — пояснил он.

По его словам, само существование Украины «как независимого европейского государства» является провокацией для России, поэтому она ищет поводы, чтобы «обострить ситуацию».

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что не исключает возможности «российского вторжения» в Донбасс в ближайшее время и пригрозил дать отпор в случае эскалации конфликта.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.