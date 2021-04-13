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Лавров ответил на просьбу Германии объяснить передвижение войск

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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил главе Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прояснить ситуацию вокруг учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального, отвечая на ее просьбу объяснить передвижение российских войск у границы с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Если уж госпожа Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по тому или иному поводу, я хотел бы, чтобы она отвечала нам взаимностью и добилась от своего правительства предоставления нам той информации [о ситуации с Навальным], которую от нас тщательно скрывают наши немецкие коллеги», — сказал Лавров.

По его мнению, глава Минобороны ФРГ может сыграть решающую роль в прояснении случившегося с Навальным, поскольку предполагаемый яд в организме оппозиционера нашли именно в клинике бундесвера.

Призыв к России объяснить передвижение войск у границы с Украиной Крамп-Карренбауэр опубликовала 11 апреля в своем Twitter. Министр заметила, что Москва бы могла легко ответить на этот вопрос, поскольку ей нечего скрывать.

В конце марта произошло очередное обострение конфликта в Донбассе. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. В связи с этим Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации два дня ему оказывали помощь медики омской больницы, а 22 августа его доставили в клинику в Берлине. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские врачи также обследовали пациента, но отравляющих веществ не обнаружили.

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