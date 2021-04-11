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Германия призвала Россию объяснить передвижения войск у границы с Украиной

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Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Фото: Annegret Hilse / Reuters

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Россию объяснить перемещение своих войск у границы с Украиной. Такой пост она разместила в своем Twitter.

«Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», — написала глава военного ведомства.

Ранее с аналогичной просьбой выступил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. «Франция считает важным и безотлагательным, чтобы Россия могла в прозрачном ключе, например, через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснить характер и цель этих передвижений», — заявил министр.

До этого президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель перемещение российских войск и подчеркнул, что на своей территории страна имеет право дислоцировать войска по своему усмотрению.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

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