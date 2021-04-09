Франция призвала Россию объяснить передвижение войск на границе с Украиной

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал Россию объяснить передвижение войск на границе с Украиной. Он заявил об этом после переговоров с коллегами из США, Германии (ФРГ) и Украины, его цитирует ТАСС.

Он призвал Россию «прекратить провокации» и незамедлительно принять меры к началу деэскалации.

«В контексте этих обменов я подчеркнул глубокую озабоченность Франции в связи с произошедшими недавно значительными перемещениями российских войск вблизи восточной границы Украины, а также в Крыму. Франция считает важным и безотлагательным, чтобы Россия могла в прозрачном ключе, например, через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснить характер и цель этих передвижений», — заявил французский министр.

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Дриан выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и добавил, что Киев занимает «позицию сдержанности и ответственности».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил перемещение российских войск и подчеркнул, что на своей территории страна имеет право дислоцировать войска по своему усмотрению. Меркель в свою очередь призвала отказаться от усиления войск на границе с Украиной. Она также потребовала не допустить усугубления ситуации в Донбассе.

8 апреля замглавы администрации президента России Дмитрий Козак раскритиковал Германию и Францию за «непоследовательную позицию» на переговорах по Донбассу и призвал «проявить заинтересованность» в скорейшем разрешении конфликта.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.