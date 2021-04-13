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Захарова уличила CNN в попытке выдать украинские танки за российские

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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Представитель МИД России Мария Захарова уличила американский телеканал CNN в попытке выдать украинские танки за российские. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Захарова подчеркнула, что журналисты телеканала настолько «углубились в идеологическую борьбу», что не стали проверять факты и выпустили сюжет, в котором утверждения о «подготовке России к войне» сопровождались кадрами с украинскими танками на украинском же вокзале. «Возможно, вашим корреспондентам в Москве нужно отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны (у них на это есть свое государство, а мы сами справимся) и чуть больше времени уделять профессии. Потому что это уже просто неприлично», — отметила она.

Ранее CNN выпустил репортаж о поездке президента Украины Владимира Зеленского к линии соприкосновения в Донбассе. Автор сюжета — корреспондент CNN Мэттью Чанс, которого в начале апреля задержали у колонии во Владимирской области, где отбывает наказание учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный.

В Донбассе в конце марта началось очередное обострение ситуации. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

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